Florence HAXEL

Serial entrepreneure comme on dit...



Je rêvais petite de travailler avec des artistes ? A 22 ans, je monte La Tribu des Créateurs, agence de direction et production artistique événementielle...



12 ans, 500 événements et 2 enfants plus tard, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet, qui à sa manière, fasse évoluer le monde "dans le bon sens" ? J'imagine alors et co fond avec Thierry RousseauArray, le 1er Réseau Collaboratif au Féminin...



J'aime les rencontres, vivre à 100 à l'heure et croire que tout est possible quand on en rêve très fort !



Mes compétences :

Direction artistique

Evénementiel

Réseau social

Communication

Webmarketing

Conseil