Monique CASAGRANDE

Je suis en charge de l'offre de formation chez EMS Conseil.



Précédemment freelance et certifiée MOS (Microsoft Office Specialist) et MMI (Microsoft Master Instructor), j'utilise mon expertise technique pour mettre en place et animer des formations opérationnelles, en cohérence avec les besoins des utilisateurs.



Mon expérience m'amène à animer des ateliers d'amélioration de processus dont l'objectif est de rendre efficients les échanges en équipe en 'puisant' dans le potentiel des outils collaboratifs disponibles.



Mes compétences :

Formation

Bureautique

Microsoft Office

P�dagogie

Rédaction

Coaching

User experience

Expérience utilisateur

Accompagnement au changement

Expression de besoins

Microsoft SharePoint