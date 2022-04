Juliette RIZZUTI

De 1990 à 1996 et depuis 2000 à 2018 - Coordinatrice Administrative et Commerciale - CDAF Formation (Fontenay Sous Bois - 94)



Gestion du bureau régionale de Douai (59)

 Organisation administrative et commerciale de la formation inter/intra et du cycle ESAP (Ecole Supérieure des Acheteurs Professionnels) et du cycle Manager Achat

 Prospection, inscriptions, convocations, préparation des documents pédagogiques

 Accueil et appui logistique

 Organisation et participation à des salons professionnels

 Organisation de forums et de conférences



De 1988 à 1990 - Assistante Commerciale/Formatrice - BREDA Formation (Lens – 62)

 Prospection

 Organisation des agendas des commerciaux

Animation :  Word 4  Accueil téléphonique



De 1987 à 1988 - Responsable Télémarketing - HELIOTHERM (Liévin – 62)

Management d’un groupe de téléprospectrices