Raphaël VESSIER

Technicien de la formation et expert en ingénierie pédagogique, j'ai su développer des parcours de formation complexes sur toutes sortes de thématiques et dans divers secteurs d'activité (médico-social, relation clients, industrie, prévention des risques, gestion du stress, etc.) .

Toujours à la recherche d'innovations en termes de pédagogie et adepte des nouvelles technologies, je cultive ainsi mon côté créatif et ma passion pour mon métier.

Mes dernières expériences professionnelles m'ont également permis d'adopter une vision plus globale en me permettant de développer des compétences en gestion de services "ingénierie pédagogique et développement" ainsi qu'en management global d'un organisme de formation en intégrant les comité de direction et en prenant ainsi part aux décisions stratégiques des structures dans lesquelles j'ai travaillé.



Mes compétences :

Accompagnement

Analyse des besoins

Appel d'offre

Approche directe

Chef de projet

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Psychologie

Recrutement