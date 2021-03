Sophia CONCEICAO

Après un longue expérience en tant qu'Ingénieur Commercial en prestation d'ingénierie (Industrie lourde, Energie, Aéronautique, Aérospatial ...) j'ai pour mission le recrutement technique de spécialistes en réponse à des besoins sur des projets d'envergure.



Ma devise :



Des HOMMES et des MÉTIERS !



- Projets d'Ingénierie

- Conseil sur le pilotage des projets de construction,

- Etudes et prestations techniques.



INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



Mes compétences :

calcul structure

Commissioning

Construction

Construction Supervision

Dessinateur

Dessinateur Etudes

Développement pharmaceutique

Dimensionnement

Electricity

Maintenance

Offshore

Onshore

PIPING

Process

Recherche

Recherche et Développement

Salles blanches

Subsea

Supervision