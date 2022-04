Gilles PETROUCHENKO

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'après sinistre pour les experts et les compagnies d'assurances,

je suis à ouvert à toutes nouvelles propositions d'opportunités pour apporter mon expérience dans un poste à responsabilité .

Analyse,chiffrage,mise au point technique et optimisation des marges .

Formation des techniciens et des commerciaux .

Suivi de la maintenance et du parc matériel sur l'ensemble de la france .



Mes compétences :

Informatique