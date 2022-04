Gilles PEYLET

De formation ingénieur Arts et Métiers complétée par une spécialisation aéronautique j'ai tout d'abord travaillé au Bureau d'études puis à l'Atelier Prototypes de Dassault Aviation à Saint-Cloud. J’ai ensuite eu l’opportunité de rejoindre la Société ARM (Groupe HMY leader européen de l’agencement de magasins) pour exercer des responsabilités de management.

Dans un environnement exigeant une grande réactivité et une forte culture client, missionné et soutenu par le PDG, j’ai pu participer activement au développement de l’entreprise (construction extensions usine à plusieurs reprises – définition et implantation nouveaux moyens de production – recrutement et formation de collaborateurs). On m’a ensuite confié la Direction du site le plus important du groupe, basé au siège d’HMY où j’ai eu l’occasion de mener des projets d’organisation (regroupement de sites, réimplantation d’ateliers). En outre, les différents postes occupés m’ont permis d’acquérir, une connaissance approfondie des métiers de la tôlerie et de la menuiserie.

Aimant avant tout piloter une entité, rompu à la gestion de plans efficacité et d’actions d’amélioration continue depuis de nombreuses années, je souhaite maintenant trouver une entreprise à laquelle je pourrais apporter toute cette expérience.

Dans ce cadre, un poste de Directeur Industriel ou de Directeur de Site m’intéresse tout particulièrement. En effet, ce serait pour moi l’occasion d’utiliser ma capacité à fédérer et motiver les équipes pour atteindre les objectifs fixés et conduire en équipe les projets d’évolution de l’entreprise.



Mes compétences :

Agencement de magasins

Amélioration Continue

Capacité à fédérer

Fédérer

Menuiserie

Plan d'actions

Supply chain

Tôlerie