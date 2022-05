Vincent DUBEAUX

Ingénieur Arts et Métiers, l’organisation de l’entreprise et l’accompagnement des changements qu’elle opère sont au cœur de mes actions, RSE notamment. L’humain y occupe ainsi une place prépondérante.

25 ans de responsabilités principalement assumées dans le secteur bancaire et un désir toujours fort de "transmettre" font apprécier à mes "clients" la qualité de mes livrables et l’autonomie à laquelle mon éthique les conduit.



Mes compétences :

Formateur

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises