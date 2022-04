Jean-Francois DUFOUR

Mes attentes : Surprenons nous mutuellement pour devenir "créateur de possibles".



Deux citations que j'affectionne :



« La qualité d'un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite. »

[ Le Grand Jacques Brel ].



« La paix est la tranquilité de l'ordre »

[Saint Augustin].



Parcours professionnel :



CCI Paris IDF (Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - Ile de France) depuis Février 2005.



APEC (Association pour l'Emploi des Cadres): Responsable du contrôle de gestion et de l'Audit interne : 3,5 ans



Refonte organisationnelle et financière du magazine Courrier Cadres. Mise en kiosque et portail web.

Développement du réseau des centres (Paris La Défense, Saint-Lazare - Montreuil,...)

Réorganisation de la DSI et création des sous-portails web.

Transformation de l'Association

en entreprise prestataire de services (Centre d'appel national - Création activités salons- forums -Etudes et collections d'ouvrages payants)

Suivi du Pare avec l'Assedic et l'ANPE.



TASQ INTERNATIONNAL : Responsable du contrôle de gestion et de l'Audit interne : 8,5 ans



Numéro 2 de la maintenance informatique en France

Mise en oeuvre de la fusion avec SMTT et Métroservices. Rachat du pôle maintenance de Bull. Vente B.U. Automates bancaires à

Développement des grands comptes TPM : RVI-MANPOWER-ADECCO-PMU,...

Gestion des garanties constructeurs pour la grande distribution : Fnac,Cora,Stime,...)

1er prestataire informatique du Crédit-Lyonnais

(intégration - retrofits,cablage réseaux, help desk, infogérance, GAB-DAB, gestion de stocks, centre de réparations, ...)



Réorganisation de la société en business units avec application de la méthode ABC/ABM et mise en oeuvre d'un comité Faisabilité des contrats avec constitution de groupes projets travaillant selon les principes de Deming.

Rachat par le CDR (Etat) puis vente à GM2I puis Econocom Services



GSI TECSI SSII : Responsable Financier et de la paie 9 mois



Suivi de gestion de grands contrats en R&D au forfait ou en régie : grands groupes industriels et armement.

Réponses aux audits de la C.E.E. sur les subventions européennes.

Participation au processus de vente à Stéria suite à la fusion ADP-GSI





TELESYSTEMES Groupe France Telecom : Responsable de Consolidation 2,5 ans

Suivi des 13 filiales à l'étranger.(Europe,USA,Amérique du Sud)

Mise en oeuvre de la fusion avec THOM'6. Analyse des prises de participations et développement de filiales (Questel, ...)



FORUM INTERNATIONNAL : Trésorier 9 mois

Introduction au second marché de la Bourse de Paris

Création des filiales internationales.

Levée d'une augmentation de capital de 7,3 M€.



MEMOREX : stage 6 mois recouvrement de créances et financement-leasing parc informatique - participation au processus de vente à Burroughs.



LA TELEMECANIQUE : stage ouvrier 2 mois chaîne de montage contacteurs électriques et GPAO



Mes compétences :

Conseil

Conduite du changement

Développement durable

Intelligence économique

Finance

Innovation

Réseaux sociaux