Patrice LATRONCHE

Je joue et chante depuis 24 ans...

Avec Jean Piat, Maria Pacome, Frédéric Chevaux, ...

Mis en scène par Georges Wilson, Stéphane Hillel, Ned Grujic ...

Dans "La Maison du Lac", "Oliver Twist", "Fame", " Le Mariage de Figaro", Frankenstein Junior...

Dans différents téléfilms et séries télés ...

Différentes voix off pub et télé.

Je viens de publier "Les aventures de Tommy Klop" sur Amazon. Histoires pour enfants, Tommy cherche à rencontrer le soleil. Durant son voyage, il découvrira l'amitié et la solidarité.



Mes compétences :

Metteur en scène

Auteur de piéces, chansons, contes

Chanteur

Comédien

Coaching commercial, de dirigeants

Analyse des besoins en entreprise