Clément PRAUD

J'exerce une activité de consultant et de formateur spécialisé dans le secteur culturel depuis plus de cinq ans.



J'interviens sur des missions très diverses pour différents types de publics :



Pour les artistes et les techniciens : conseils individuels en développement de carrière, stratégie de communication, accompagnement dans les projets d'auto-productions, mise en réseau, ...

> > Consultant pour le Fonds de Professionnalisation des Artistes et des Techniciens du Spectacle et de l'Audiovisuel géré par le groupe AUDIENS (depuis 2011)



Pour les créateurs d'entreprises culturelles : définition précise du projet d'activité, recherche de l'équilibre du modèle économique, rédaction du plan d'affaire, recherche de financements, accompagnement régulier sur les premiers mois d'activité, ...





Pour les sociétés et les associations culturelles : accompagnement pour la recherche de financements, conseil sur les questions sociales et organisationnelles, analyse et développement économique, suivi pour la consolidation des emplois, ...

> > Consultant pour le Dispositif d'Accompagnement des Très Petites Entreprises du Spectacle Vivant géré par l'AFDAS (depuis 2013)



J'interviens principalement sur les champs du spectacle vivant, de la musique enregistrée, du cinéma et de l'audiovisuel.



Je suis également formateur en management de projets culturels auprès d'organismes comme : l'IRMA, ATLA, ACP-La Manufacture Chanson, EAC, IESA, Le Centre de la Chanson, ...



Mes compétences :

chef de projet

Management

Adobe Photoshop

Gestion de projet

consultant

Formation

spectacle vivant