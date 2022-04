En quinze ans d'activités professionnelles, j'ai la chance et à coeur d'avoir pu fortement valoriser quatre centres de profit.



Je poursuis ces très bonnes opérations de valorisations pour vous, pour des personnes de confiance avec lesquelles je crée des partenariats basés sur le long terme.



Connaissant parfaitement cette industrie je peux



* Réaliser un audit et une vérification de vos dépenses voyage facturées par votre agence.

* Estimer les économies potentielles grâce à votre politique voyage.

* Améliorer l’application de votre politique voyage et de vos contrats par votre agence.

* Suivre régulièrement la bonne application des négociations.





Positions précédentes internationales :

Directeur commercial grands comptes Europe,

Senior Financial Manager Europe, Moyen Orient et Afrique,

Directeur commercial France,

Gérant de société.

Et aussi Auditeur validant les performances achat voyage des grands groupes.



email : ylesur@diamant-europe.com / 06.12.71.05.00



www.diamant-europe.com



Mes compétences :

Account management

BtoB

Business

Business developpement

Commercial

Consulting

Développement

Directeur commercial

Finance

Immobilier

Management

Négociations

Optimisation

Politique

Simulation

SLA

Voyage