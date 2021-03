Stéphanie STÉPHANIE SCHMITT (SCHMITT)

Le blog : www.stephanieschmitt.fr

Le site : www.partenaire-de-reussite.fr





Mon objectif c'est votre réussite.

D'une double culture française et canadienne, je pratique le coaching depuis 2002 avec une orientation vers les résultats rapide et la mise en action.



Spécialisée dans la communication orale et les réseaux, je vous propose également des formations dans ces domaines (réseaux professionnels, réseaux sociaux, communication orale, outils web, prise de parole en public...).



J'anime également des groupes de chefs d'entreprises et des réseaux professionnels, en plus d'intervenir comme consultant et intervenant en entreprise.



Voici mes domaines de prédilection...



Communication orale :



80% des échanges se font à l'oral



Celui qui maitrise la communication orale pourra facilement faire la différence dans un milieu concurrentiel et aura une habilité à convaincre qui lui permettra d'avancer plus rapidement au niveau professionnel et personnel.



Forte de mon expérience de plusieurs années dans le domaine, de la création de plusieurs clubs de communication, et de mes interventions au niveau universitaire, je vous propose une formation d'un style différent, ludique et conviviale, qui vous permettra de développer votre potentiel de communicant.



- formation à la communication orale en entreprise

- cours de communication orale

- préparation de concours

- préparation d'entretiens

- préparation de conférences ou d'interventions publiques

- mise en place de stratégie de communication





Travail en réseau et animation de réseaux :



Comment utiliser votre réseau de contacts pour réussir professionnellement



Que ce soit pour trouver de l’information, des contrats ou un emploi, le réseau est devenu l’outil de prédilection des personnes qui réussissent au niveau professionnel.



- conférence adaptée à votre public

- formation individuelle ou en groupe

- animation de groupes de réseaux

- formation à l'utilisation des réseaux sociaux

- conseil personnalisé et mise en place de stratégie réseaux





Coaching professionnel :



J'aide l'entreprise à comprendre les comportements et à intégrer le facteur humain à différents niveaux : communication, service à la clientèle, motivation des employés, anticipation et positionnement.



- accompagner une prise de poste

- gérer un groupe difficile

- développer potentiel, autonomie et performance

- développer l'adaptabilité (individu ou groupe)

- accompagner le changement

- développer le leadership

- améliorer la communication

- anticiper les évolutions

- gérer les profils difficiles

- mettre en place des éléments efficaces de motivation





Coaching personnel :



Vous aider à mettre en oeuvre des outils de réussite et à mobiliser vos ressources pour atteindre vos objectifs au niveau professionnel ou personnel.



- développer sa confiance et s'affirmer

- prendre du recul et clarifier une situation

- gérer son temps et ses priorités

- prendre des décisions en toute sérénité

- identifier ses talents et surmonter ses blocages

- réussir une transition professionnelle

- s'adapter à une nouvelle situation

- équilibrer sa vie professionnelle et personnelle

- activer une recherche d'emploi ou un projet de création







Mes compétences :

Conseil

Coaching

Communication orale

Formation

Communication

Networking

Blogging

Coaching professionnel

Animation de groupes