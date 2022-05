Sébastien LALLOUÉ

Avec beaucoup d’intérêt et d’implication, j’ai suivi des études d’Histoire à l’Université de Nancy 2 entre 1991 et 1995 jusqu’à l’obtention de la Maîtrise, mention TB, dans l’objectif de devenir professeur d’Histoire Géographie. J’ai passé les années suivantes à préparer les concours de l’Enseignement.



Durant cette période, je me suis également fortement engagé dans la rénovation et la promotion du château médiéval de Blâmont (54), laissé à l’abandon. Cet investissement bénévole m’a permis d’acquérir et de développer des compétences dans le domaine de la conduite de projets (organisation de fêtes médiévales réunissant jusqu’à 4000 visiteurs), de l’animation de groupes (encadrement de chantiers de jeunes bénévoles) et de la gestion associative (administrateur de l’association Clef de Voûte).



Ces différentes expériences m’ont permis d’intégrer en août 2000 le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine. Le CRIJ-Lorraine est une structure associative qui appartient à un réseau national et européen (le réseau Information Jeunesse) et qui remplit une mission d’intérêt général définie et garantie par l’État :



- accueillir les jeunes et leurs accompagnateurs (parents, enseignants, travailleurs sociaux…) quels que soient leur âge et leur situation socioprofessionnelle, pour les informer et leur offrir des services pratiques et adaptés, aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne ;

- assurer le développement et l’animation de 47 relais de proximité en Lorraine (Bureaux, Points ou Kiosques Information Jeunesse).



Mes compétences :

Accompagnement

Accueil

Animateur

Animation

Conception

Ecoute

Formation

Organisation

Rédacteur

Rédaction

Synthèse

Webmaster