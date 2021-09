Marie CHARLES

Je suis psychopraticienne Gestalt-thérapeute, Formatrice et Superviseur. J'exerce en libéral sur la commune de Meudon (92190). Diplomée de l'EPG (Ecole Parisienne de Gestalt) j'ai d'autres outils thérapeutiques auxquels je me suis formée, comme l'Analyse transactionnelle, le Rebirth, le Cri primal, la sophorologie, le Rêve éveillé, le Reiki, etc.



J'accompagne les adultes et les adolescents en mal être et en difficulté existentielle. Je travaille en individuel, en face à face, et mon accompagnement est intéractif. Mon approche est profondément humaniste, au service de l'Etre dans toutes ses dimensions : émotionnelle, corporelle, didactique et élaborative, existentielle.





Je suis par ailleurs formatrice, en libéral et en institutions. Toutes mes trasmissions se font autour de trois axes complémentaires : le savoir, l'expérimentation et le savoir Etre. Dans un même temps, je transmets donc les connaissances théoriques sur le thème choisi et j'accompagne des mises en pratique qui permettent à chacun d'intégrer la théorie en l'illustrant avec son propre parcours - personnel et/ou professionnel.



Depuis longtemps maintenant j'anime des formations sur le processus de deuil : "deuils, pertes séparations et renoncements". Elles se déroulent à mon cabinet, pour la partie organisée en libéral, et j'interviens sur ce thème auprès du personnel soignant de l'Education Nationale - Versailles 78000.



Les différentes formations que j'ai proposées permettent daugmenter une connaissance d'outils pratiques utiles en accompagnements de toutes sortes - écoute active, Analyse transactionnelle, psychopathologie... - ou au service de la connaissance de soi et de son parcours : approche transgénérationnelle, Systémie.



Pour plus de détails, rendez vous sur mon site ! vous y découvrirez d'autres facettes de moi, de mon savoir faire, de mon savoir Etre... et donc, de ma capacité à faire savoir !



Mes compétences :

supervision de thérapeutes

Thérapie - indiv. et groupes

Formateur d'accompagnants

Animation de stages thérapeutiques