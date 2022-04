Gilles TRIBALAT

Coach

je m'intéresse tout particulièrement aux cadres qui vont prendre de nouvelles responsabilités, notamment lorsqu'ils sont appelés à devenir manager.

Mon accompagnement permet d'optimiser leurs actions en gagnant du temps et de l'efficacité tout en baissant leur niveau de stress.Un minimun d'effort pour un maximun d'efficacité.

A la recherche ou à la re-découverte de leurs talents.

Cabinet situé dans le 7ème arrondissement



Gestalt Thérapeute

je suis passionné par la relation.Je suis émerveillé de voir mes clients reprendre leurs responsabilités, reprendre leur mouvement et à nouveau danser avec la vie.

Formateur

J'interviens plus spécifiquement dans le champ du développement personnel en accompagnant régulièrement des managers face à des problématiques :

- de gestion du temps

- de gestion du stress

- de gestion des conflits

- d'affirmation de soi.



Formation:

Psychothérapeute Gestalt Praticien de l'Ecole Parisienne de Gestalt à Paris.

Certification à la fonction de Coach et ,de Coach d'équipe auprès du centre de developement personnel et professionnel le Dôjo à Paris.

Certification à la pratique de l'Hypnose Ericksonienne auprès du centre de developpement personnel et professionnel le Dôjô à Paris.

Diplôme Universitaire de Formateur d'Adultes (Paris V).



Interventions: Tant en Entreprise, qu'en Université (formation permanente et en alternance - Paris Sud Orsay)ainsi qu'auprès d'une clientèle privée.



Interets : Coaching individuel, de groupes et d'équipes (tant dans le champ de l'Entreprise que des Associations).

Formé aux approches de l'A.T. de la P.N.L. et de la PCM ...



Cohésion de groupe - Team building pour des équipes (actions sur la dynamique de groupe/d'équipe).

Groupes de parole, écoute active

Gestion du temps, du stress.

Prise de parole en public

Motivation, confiance, affirmation de soi.

Gestion des conflits.

Atteinte d'objectifs.



Mes compétences :

Coach

Développement

Développement personnel

Formateur

Formateur en développement personnel

Gestalt

HTTP

Manager

Psychothérapeute