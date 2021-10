Maryline PAYSSÉ

J'exerce à Anglet, sur la côte Basque (64).



Mon approche principale depuis 2001 est la Gestalt (EPG). Je suis formée également à l'Approche Systémique (IDES) et à l'Approche centrée sur la personne (IFRDP).



J'interviens dans la formation d'adultes et l'accompagnement des pratiques professionnelle et relationnelle (régulation d'équipe et analyse de pratique).



J'assure des thérapies tout en élargissant mes formations d'approches créatives : Danse des 5 rythmes, Danse singulière, clown, théâtre, chant...



















Mes compétences :

Analyse de pratiques