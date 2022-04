Claire Callot – « Le Vent qui Chante », bilingue anglais



1) Formatrice, Coach Vocal - Bien respirer pour dévoiler sa voix !



Notre souffle anime, réveille toutes les cellules de notre corps et permet de donner à la voix, puissance, profondeur et chaleur.

Notre voix, elle, est souvent le reflet de fatigue, de tensions; nos cordes vocales, dans ces moments-là, sont trop sollicitées ou bousculées.

En alliant le Souffle et la Voix, nous apprenons à accorder notre voix et notre souffle, tel un instrument à cordes, ce qui permet :

* de respirer pleinement en nous évitant de vivre en apnée

* d'accueillir nos émotions en laissant agir les vibrations sonores

* de lâcher-prise pour donner à notre voix toute sa rondeur et sa puissance.

Tous les deux, le souffle et la voix, nous montrent le chemin de l'ancrage et de la fluidité.



Formation pratique "Renforcer sa force de conviction et Libérer sa Voix"

J'anime régulièrement des ateliers de SouffleVoix sur Paris (environ une journée tous les deux mois) et je reçois également en individuel à Paris et à Uzès, dans le Gard.

J'interviens également sur demande dans toute la France et en Belgique (conditions : stages de 2 jours, groupe de 5 à 8 personnes).



2) Magnétiseuse Humaniste et Gestalt thérapeute



Je pratique ...

❊ le Magnétisme humaniste© : c'est une approche psycho-énergétique basée sur l'utilisation des énergies subtiles ; elle permet l'harmonisation, l'enracinement et l'équilibrage de l'être tout en cherchant l'autonomie de la personne. C'est un accompagnement subtil dans les traversées difficiles de certaines situations.

❊ la Gestalt thérapie: c'est une psychothérapie du courant humaniste; elle développe la conscience de ce qui se passe dans l'ici et maintenant ; elle favorise le dialogue entre pensées, émotions et sensations corporelles; en se centrant sur la possibilité du choix, elle cherche à donner du sens et une direction à nos expériences; l'objectif est de devenir acteur de notre vie, oser être, et oser déployer les talents présents à l'intérieur de nous.



Je reçois à Uzès en individuel et j'organise des séminaires ponctuels de Gestalt de 2 à 5 jours ouvert à tous.



Mes compétences :

Créativité

Gestion du stress

Communication Orale

Motivation

Développement personnel

Management

Formation

Psychothérapie