Claire GALLO

Coach certifiée ACC (ICF) consultante et formatrice.

J'interviens dans la cadre d’action de coaching individuel, de coaching d'équipe et d'organisation.

J'accompagne également des ateliers de pratiques managériales, ou d’échanges de pratiques métiers.

Après 11 années d’activité au sein de la direction du développement RH d’une entreprise internationale, dont 4 ans en tant que chef de projet et développement, je propose une offre de management de projets et d’accompagnement du changement au sein des entreprises.

Formée à l’approche système, je propose des accompagnements centrés sur le développement des interfaces, convaincue que la bonne performance d’une entreprise est liée à la qualité des relations qu’entretiennent ses équipes.

Dans le domaine de la formation mes champs d’intervention sont :



L'accompagnement du changement

Le Management et le leadership

Le Développement des compétences managériales

La Communication

L'efficacité personnel et professionnelle



Mes compétences :

Leadership

Coaching individuel

Formation

Coaching d'équipe

Accompagnement du changement

Communication

Management

Animation de réunion

Force de proposition

Gestion de projet