Christelle GIACOMONI

Accompagnement à la réalisation de vos projets personnels et professionnels pour cadres et dirigeants.



Gestion de projets et leadership.



Pouvoir se dire que l'on a enfin réussi à concrétiser un objectif c'est un rêve qui peut devenir réalité. Une réalité par l'action juste, efficace et stratégique !



Suivi régulier jusqu'à la réalisation du projet. Evaluation permanente.



Action à appliquer après chaque consultation. Processus dynamique ne laissant pas de place à l'échec.

Travail sur les blocages et valorisation des points forts du coaché.



Plusieurs outils pour l'expertise de l'entreprise et le coaching : conflits de pouvoir décisionnel et périphérique (CPDP), Analyse transactionnelle (AT), communication non violente (CNV), PNL, Visuel Auditif Kinesthésique (VAK).





Expertise en communication interne et externe (méthode E.S.P.E.R.E. - PCM - - VAK- CNV - Feed-back - AT):



Évaluation du type de communication et de la gestion de conflit au travail et conseil pour communication fluide et efficace au sein de l'entreprise.



+33 (0)615 916 486

hostmaster@osezreussir.fr





http://www.osezreussir.fr



