Consultant ressources humaines et coach, plus de trente ans d'expérience dans le conseil et l'ingénierie de formation. Le cabinet conseil développe depuis plus de 17 ans les concepts de l'entreprise durable, management durable et consolidation des cultures managériales. L'écoute de nos clients, nos valeurs à la fois humaniste et business nous permettent de proposer des interventions sur-mesure pour accompagner le développement durable des entreprises. Nos outils d'évaluation via notre filiale Isiquest nous permettent de proposer à nos clients un état des lieux tant individuels que collectifs des compétences, connaissances, comportements et satisfaction de leurs salariés.

Francis Karolewicz est Auteur de:

- Ecomanagement, un management durable pour des entreprises vivantes édité aux éditions De Boeck 2010

- RH et développement durable, une autre vision de la performance, co-écrit avec Bernard Calisti et édité aux éditions d'organisation 2005

- L'expérience, un potentiel pour apprendre, réédité chez L'harmattan en 2000.



Mes compétences :

Consultant RH

Formation Ingenerie

Conference Management