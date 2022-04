Gilles MALKA

J'exerce la Gestalt thérapie depuis 18 ans auprès d'adolescents, d'adultes, de couples et en groupe.



En 2009 crée le réseau DISPENS'AIRE Psy - "les Psys du Coeur" pour accueillir ceux désargentés, qui désirent un soutien psychothérapeutique. L'équipe compte 10 thérapeutes professionnels bénévoles et la fréquentation a augmentée de 58 % en 2 ans.



Suis intervenu comme formateur auprès des chômeurs longue durée non cadres et cadres, auprès de 16 /25 ans dans les domaines de la communication et des relations humaines, dans la gestion de projet, dans le team-building.



