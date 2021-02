ARTICLE OUEST-FRANCE 29 MAI 2015:

MONTFORT-SUR-MEU



MARIE DROUART OUVRE SON CABINET DE GESTALT-THÉRAPIE A MONTFORT-SUR-MEU



Depuis mars, Marie Drouart a installé son cabinet de gestalt-thérapie au 3, place de la Cohue. Elle propose des séances de psychothérapie individuelle, de couple et de groupe. « Je suis une présence attentive, résume Marie Drouart. Avant tout, les patients ont besoin d'être accueillis et écoutés, puis suivront les séances d'accompagnement thérapeutique qui permettent de se confronter à l'image que l'on renvoie de soi et d'en prendre pleinement conscience. »



Le mot « gestalt » est allemand, il signifie « forme », « structure ». Il s'agit de donner du sens aux ressentis. La gestalt-thérapie propose une approche globale de la personne dans ses dimensions affectives, corporelles, spirituelles, intellectuelles et sociales.



« J'anime par ailleurs des ateliers d'improvisation théâtrale, qui permettent à chacun de rencontrer chez l'autre l'écho de ses propres émotions, joies ou difficultés, explique Marie Drouart. Il est alors question d'aller à la rencontre de l'autre par le jeu, le bouger ensemble et le plaisir de partager émotions, liberté de la spontanéité et créativité. »



Le prochain stage d'impro théâtre et thérapie se déroulera samedi 27 et dimanche 28 juin, à Montauban-de-Bretagne. Deux jours pour prendre soin de soi, s'exprimer, s'amuser et découvrir les richesses des uns et des autres.



Renseignements : Marie Drouart au 06 77 13 53 05 ou 09 50 05 92 51, http://mariedrouart.unblog.fr, courriel : marie.drouart@live.fr



Merci à Josiane Vasseur, correspondante OF à Montfort-sur-Meu.



Mes compétences :

Psychothérapie

Animation de groupes

Thérapie individuelle

Thérapie de couple

Théâtre et improvisation théâtrale

Animation de groupes thérapeutiques