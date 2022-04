Gilles PEYROT

Né le 30 juin 1966



2 enfants



Poste actuel: Cadre technique sur 15 départements (Sud-Ouest)

Support technique régional

Compétences

Biochimie

Hématologie (Expert)

HPLC (hémoglobine glyquée)

Anatomopathologie - Immunohistochimie

Auto-immunologie (Expert)

Vitesse de sédimentation (Expert)

Cyto bactériologie des urines (Expert)



* Installation, formation, maintenance et dépannage, notamment sur des plateaux techniques.

* Responsable technique régional et gestion autonome du secteur promouvant la qualité du service et la satisfaction des clients.

* Support technique national sur les gammes pionnières.

* Support Hot-line pour les problèmes complexes.

* Expert technique ayant suivi de nombreuses formations techniques en Europe et au Japon. Formation en retour des techniciens de terrain et support de ces techniciens.



Depuis 2000, formations aux Pays-Bas, en Italie, au Japon, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, Écosse comme expert technique sur les nouveaux produits (formations dispensées en langue anglaise).



Etudes



1985 Baccalauréat D mention AB au lycée du Portail Rouge à Saint-Etienne (42).

1985-1986 Classes préparatoires en Biologie Mathématiques Supérieures au Lycée du Parc à Lyon (69).

1986-1988 Institut Universitaire de Technologie au département de Génie Electrique et Informatique Industrielle – Saint-Etienne. DUT GEII option Automatique.

1988 Stage du DUT à l’Ecole Centrale de Lyon.



LANGUES

Anglais lu, écrit, parlé.

Anglais technique lu, écrit, parlé.

Allemand perfectible (7ans d’études).



Mes compétences :

Support technique

SAV

Autonomie

Loisirs: cyclisme, course à pied (semi-marathon),

Programmation (Python, VBA, SQL, BATCH W)