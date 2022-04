Gilles PHILIPPE

En capacité de gérer le bar, préparer des boissons, chaudes ou froides, de plus j'ai de bonne base en restauration. je suis volontaire, dynamique, le travail ne me fais pas peur et les tâches demandées toujours suivi et respecter, je suis aussi capable de gérer un stock, réapprovisionner les manquants. Je peux également préparer des cocktails.



Mes compétences :

barman

Cocktails

Gestion stock

restaurant

STOCK'