Gilles PHILIPPE

Aujourd'hui ingénieur d'étude chez Segula, j'apporte conseils et expertises en conception mécanique aux entreprises.



Diplômé de l´ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées) à Bidart (64), et de l'Université de Cranfield, UK (Master of Science "Software Techniques for CAE") depuis 2011, j'ai travaillé chez Technoflex en tant qu'ingénieur chargé de développement, dans le service R&D, avant de me diriger vers l'ingénierie de conseil pour les entreprises. Après une expérience réussie en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai rejoint les groupe Alten, puis Segula, afin de diversifier mon expérience professionnel, et mes contacts dans le monde de l'industrie.



Au travers de mes différentes expériences professionnelles et associatives, j’ai appris à développer plusieurs aptitudes nécessaires au bon déroulement du développement d'un produit. Ainsi, le travail en équipe, le management, les capacités d’analyse et de développement d'un projet ou bien encore l’aspect relationnel des différentes professions exercées sont autant de compétences que j’ai pu perfectionner avec dynamisme et rigueur.



C’est pourquoi je compte maintenant profiter de mes différentes expériences pour participer aux missions d'un bureau d'étude et intégrer une équipe à laquelle je pense pouvoir apporter mes qualités d’autonomie, d'expertise et de rigueur.



Mes compétences :

Conception mécanique

CAO

Gestion de projets

Programmation c/C++

Management de projet

Calculs de structures

Conception

Innovation

Design