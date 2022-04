Plus de 26 ans d'EXPERIENCES et COMPETENCES en accompagnement conseil et formation pour des TPE et PME ou Grands groupes œuvrant dans le monde des industries : Automobile, Aeronautique, Imprimerie, construction Electromécanique, Ascensoristes, Pharmaceutique, etc.....au Niveau National et Pays Francophone ( ex: Cote d'Ivoire)



DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE et des SERVICES :

Interventions en conseil et/ou formation pour le déploiement de la démarche de REEGINEERING DES PROCESSUS . Intervention basée et enrichie par les retours expériences des ACTIONS terrain pour satisfaire les Clients / Fournisseurs ( internes et externes ), cela, auprès des fonctions : Direction industrielle, d'Ingénieurs Techniques et/ou des Technicien (nes) Méthodes & industrialisation produits / process, Achats, Production, QSE, Préventeurs, Logistique, .... a titre d'exemple : méthodologie : Chrono analyse, Smed, Conduite de projet, étude ROI, conduire et suivre un chantier LEAN et ses indicateurs d'EFFICIENCE, ...

Des références :



a) ORGANISMES DE FORMATION : SGS , CESI, AFPI, VISUEL, CIMI,...

b) TPE / PME / Groupe : LEGRAND, ABEL, AIRBUS, Thales, Bosch, Micro électroniques, VALEO, AMIS, CASEM, SPL, SPECITUBES, SODECI/CIE/GS2E, ....



2/ HYGIENE / SECURITE / ENVIRONNEMENT;

A) les 5 S + 1S d'abord ! mot imaginé en 1991 pour remplacer par : faites du SPORD ( Sécurité, Propreté, Ordre, Rigueur ,Discipline ) , Dixit : Gilles Piard.

B) Diagnostique et accompagnement pour l’élaboration et mise en place du Document unique et les plans de prévention des risques ( EVRP) et les bases de l'ERGONOTHERAPIE, plus le Bon Sens Piard, ...



Mes compétences :

Amélioration continue

Conseil

Gestion de projet

Formation

Méthodes & industrialisation / AQPP

Management opérationnel

Lean manufacturing

QSE

Gestion de la qualité

ITIL Foundation V3

Recrutement