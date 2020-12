Gilles PLAZANET

Ayant le goût du challenge et la volonté de me surpasser, je saurai me rendre disponible, être à l'écoute de vos clients, observer et anticiper l'évolution de leurs besoins pour commercialiser les produits et services adaptées. Dans l'idéal, je cherche un poste d'encadrement managérial.



Mes compétences :

Prospecter et développer le CA

Contrôle de gestion

Fidélisation client

Analyser et améliorer les performances

Commercialisation de différents produits

Organiser et manager

Organisation d'évènements

Animer une équipe

Animer une réunion commerciale

Analyse financière

Développement commercial

Analyse de données