Gilles POIRIER

Architecte Solution PLM : je suis Consultant fonctionnel senior PLM ( 3DExperience ) depuis plus de 15 ans au contact des clients sur les industries automotive & transportation, A&D, Life science, IE etc .....

Je fais partie de l'équipe Presale & Projet PLM chez KEONYS

Ma mission consiste à présenter, démontrer et déployer les solutions PDM - PLM Dassault systèmes chez nos clients PME - PMI et grands comptes, sur le territoire Français et Européen (Allemagne, Benelux)

Activité principale : Étude de cadrage, recueil et analyse des besoins clients, proposition de solutions globales en binome avec le commercial responsable du compte, rédaction des spécifications fonctionnelles, présentation et démonstrations (live démo), benchmarks, consultant fonctionnel (training, POC .....)



Mes compétences :

Certification Dassault Systèmes 3DExperience Indus

Certification Dassault Systèmes Program & Project