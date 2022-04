Gilles POIRIER

Ingénieur système depuis 1996, je suis Polyvalent sur les versions professionnelles de Unix et Windows

- Windows Server (2012, 2008, 2003, 2000, NT4)

- Linux RedHat Entreprise (4.2 à 7.3)

- Aix (5.3 - 6.2)

- Solaris (8 - 10)

- Hp 11i



- Gestion de plusieurs Datacenters en Europe ( > 1500 serveurs)

- Administration d’environnements UNIX AIX et Linux (RedHat et Debian)

- Administration avancée Windows 2012/2008/2003

- Virtualisation: Vmware / ESXi / KVM / Hyper-V / VIO / VirtualBox

- Migration VMware de 650 serveurs Unix et Windows

- Installation et Configuration de serveurs NAS + Samba

- Installation et configuration SGBD Oracle 9,10,11,12



- PRA du système Paie pour le client 'La Poste' (2006)

- Coordination de déploiement Windows NT4 (2000)



J'ai par ailleurs des connaissances Websphere, Tomcat, Cisco et TWS.



Mon expérience technique et humaine a forgé mon sens du service et aiguisé mon pragmatisme.

J'apprécie la polyvalence et la veille technologique.



Mes compétences :

UNIX

Windows

VMWare

Websphere

Oracle

AIX

Esx

Solaris

Cisco

Linux

Storage Area Network

Tivoli Storage Manager

Active directory

Pilotage d'équipe

Windows 7

Windows server 2003