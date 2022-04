Gilles POIRIER

Je suis à votre disposition pour

• La mise en place et le management de logistique de distribution ou de logistique retour.

• L'élaboration et la gestion d’appels d’offre en transport routier, aérien ou maritime.

• La transition de services client et logistique dans le cadre de fusions.

• La résolution de problème dans le domaine du SAV.

• La conduite de projets et la mise en place d’indicateurs de performance et de tableaux de bord.





Parmi mes points forts: Une polyvalence totale, une démarche rigoureuse dans ce que j'entreprends, le respect des objectifs et plus généralement des engagements, un goût affirmé pour les postes relationnels et internationaux.



Mes compétences :

Logistique

Management

Négociation

Gestion de projet

Service client

Transport

Analyse stratégique

Autonomie professionnelle