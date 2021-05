Arnaud GRIMAULT

COMPETENCES PROFESSIONNELLES AVEREES :



Commerciales :



- Créer et qualifier une base de données

- Prospecter en face à face et par téléphone

- Créer une relation clientèle

- Ecouter, analyser, évaluer et proposer des solutions aux clients

- Présenter des arguments persuasifs : négociation avec le client

- Vendre des services et réaliser des ventes complémentaires

- Conclusion de la vente : objectif rentabilité et fidélisation clientèle

- Développer et maintenir ses connaissances sur les produits (anticiper les besoins de la clientèle)

- Mener des actions de fidélisation : visite, mailing, appel téléphonique



Assistanat commerciale :



- Assurer le suivi administratif et commercial traitement des appels et suivi des dossiers SAV)

- Traitement courrier clientèle

- Organiser son temps de travail en fonction d’objectifs prioritaires

- Mise en place de statistiques afin d’évaluer les performances globales en fonction des objectifs à atteindre

- Elaborer une plaquette commerciale

- Réalisation mailings

- Encadrement d’équipe et management d’activité

- Planifier l’activité de l’équipe : jusqu’à 7 personnes

- Déterminer les standards de rendement

- Responsabiliser les membres de son équipe

- Evaluer l’ensemble des compétences (forces et faiblesses)



Mes compétences :

Approvisionnement