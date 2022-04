J’interviens sur les phases de conception (fonctionnelle et technique détaillée), réalisation et tests (unitaires, intégration) pour des projets dans les domaines industriel, banque et assurance.



Mon autonomie et mes qualités relationnelles me permettent de m’intégrer facilement dans une équipe.



Capable de prendre des initiatives et de m’adapter facilement à des situations nouvelles (Devops).



Mes compétences :

Ansible

Docker

Devops

Java EE