Faiche JEAN-LUC

Depuis 3 ans chez HCL, après 10 ans chez BT et 10 ans chez Solutec, j'occupe actuellement un rôle de Service Runtime Manager Infra après avoir été Team Leader d'une équipe d'Application Operation Delivery pendant 2 années.

Certifié ITIL V3 et Prince2

Mes missions se sont déroulées dans le domaine de la Banque, l'Industrie et la Grande Distribution principalement.

Je suis intervenu sur des environnements Windows, Linux et Mainframe



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Gestion des Incidents Gestion des Changements