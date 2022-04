François-Nicolas NAIMO

Anglais et Italien courant

20 ans d'expérience du Management de l'Innovation des produits Grand Public :

1) Direction R&D, Direction Projet, Marketing Amont, Conseil, Direction Industrialisation et Qualité

2) Business : Produits de Grand Consommation, B2C, Développement MDD avec Grande Distribution

3) Mobilier, Décoration , Automobile

Double formation ENSMA (Aéronautique) + ENSAM (Paris)

Expérience à l'étranger (Italie, USA).



Innover pour apporter de la valeur à l'entreprise et au marché

Disponible



Mes compétences :

Gestion de projet

Innovation

Conception Produit

Direction R&D

Méthodologies innovation

Marketing amont

Sourcing