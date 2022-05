Shani RIPERT

Designer industriel et fondatrice de l’agence La Cime, ma mission est d’apporter aux entreprises, une approche du design innovante et responsable.



J’interviens depuis 10 ans dans la chaîne complète de création de nouveaux produits et services au travers notamment des méthodes du design thinking appliquées à des cas concrets.



J’interviens par ailleurs dans des écoles de design et d’ingénierie pour animer workshop et sprint design.



www.la-cime-design.fr



Mes compétences :

SolidWorks

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Keyshot

Adobe Photoshop

Rhino3d

Design industriel

User experience

Innovation

R&D

Design produit

Wordpress

Entreprenariat