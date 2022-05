Lionel AMIEUX

Passionné et curieux depuis mon plus jeune âge par les nouvelles technologies, je me suis orienté naturellement vers la conception mécanique.

Admiratif des inventeurs et entrepreneurs, je suis motivé par l'idée qu'il existe encore beaucoup de choses à inventer.



Après 2 années dans une TPE dynamique et innovante où j'ai contribué à la conception, au design et aux développements de matériels biomédicaux innovants, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un groupe manufacturier pour travailler à l'amélioration de l'ingénierie de production des pneumatiques.



Fort de ces expériences professionnelles en conception et ingénierie, mais aussi grâce à différentes expériences extra-professionnelles en prototypage, et réalisation de maquettes, je souhaite à présent mettre à profit et développer toutes ces compétences en tant que Designer Industriel.

Mon cursus riche d'apprentissage, m'a permis de travailler avec l'ensemble des outils nécessaires, aux différentes étapes de développements des produits et technologies innovantes.









Mes compétences :

AutoCAD

Suite Adobe

Cosmos/M

SolidWorks

Pro/Engineer

Keyshot

CES

language C/C++