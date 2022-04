Gilles POIRION

Cinquante quatre ans, une solide expérience de terrain dans les métiers du bâtiment.



Spécialisé dans les techniques de chauffage par rayonnement:



-Films rayonnants métalliques et carbonés, pour des applications telles que:



PLAFONDS RAYONNANTS PLÂTRE (PRP)

PLAFONDS RAYONNANTS MODULAIRES

SOUS-COUCHES CHAUFFANTES POUR PARQUETS FLOTTANTS



-CÂBLES CHAUFFANTS: Expertise, détection de défauts, réparation: J'ai développé un protocole permettant de localiser avec précision une rupture ou un défaut sur un câble chauffant coulé dans le béton, sous carrelage ou sous parquet. Après réparation, pas de trace de notre passage!



J'ai en 2009 fait breveter "KIMY" un chauffage sous parquet flottant, facile à poser et particulièrement économique à l'usage!

Le produit est en évolution, avec une version encore plus simple à poser...



Un projet?

Un développement?





Je suis votre homme!















Mes compétences :

EXPERTISE

CONSEIL

RÉACTIVITÉ

IMAGINATION