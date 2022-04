Gilles POLITO

Domaines des compétences informatiques

- Analyse des besoins.

- Rédaction de cahiers des charges et de spécifications.

- Définition de modèles de données.

- Implémentations MVC.

- Intégration.

- Recette.

- Formation des utilisateurs.



Langages :

C, Cobol, 4GL, SQL, ABF Ingres, Ingres Vision, Ingres Embeded C, PHP, XML, HTML, Javascript (JQuery), Shell Unix, Lisp.





Mes compétences :

Rédaction

Intelligence artificielle

Web

Analyse des besoins

Formation

Gestion de projet