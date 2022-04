Gilles Pombart

Fort d'une expérience de 28 années dans l'entreprise ECA Robotic en tant que technicien monteur câbleur, j'ai pu apprécier grâce à ma polyvalence de travailler quasiment sur la majeure partie des projets.

Mes habilitations; ma connaissance d'ERP; du fontionnement des dossiers de l'entreprise sont mes atouts.

Diplômé d'un BTS management d'unité Commerciale et de distribution.

Maitrise des logiciels excel, Word, ERP, pack office.

Je suis certain de pouvoir me rendre rapidement opérationnel.

Rigoureux,méthodique,d'esprit logique,attentif; je reste toujours en alerte et veille avec soin au respect des consignes et règles de qualité.



Mes compétences :

habilitation: controleur fabrication,Electrique,ba

CACES chariot élèvateur;CACES nacelle, travail en

Participer à l'encadrement et à la gestion du pers