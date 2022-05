Morgan CASO

Piloter, Analyser, Former... Ces compétences indispensables à un manager sont mes principales sources de motivation.



Après une année en tant qu'Adjoint Manager au sein du groupe LIDL, et deux années en tant que Manager de Rayon chez DECATHLON, j'ai eu l'opportunité de piloter des équipes et gérer des comptes d’exploitations avec toutes les responsabilités que cela implique.



Organisé, rigoureux, autonome, je donne toujours le meilleur de moi-même afin d’atteindre mes objectifs autant dans ma vie professionnelle que dans mes pratiques sportives.



Mes compétences :

Pilotage d'entreprise

Gestion des ressources

Pilotage d'activité

Management

Gestion des stocks

Esprit analytique