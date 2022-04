Gilles POUGET

Consultant indépendant depuis 1997, j’accompagne la mise en oeuvre d’outils informatiques professionnels voire spécialisés soit par leur domaine d’application soit par leurs fonctions. Mes expériences m’ont permis d’acquérir les compétences indispensables pour assurer les charges de MOA (maîtrise d’ouvrage) ou de MOE (maîtrise d’oeuvre).

Je suis donc en mesure de contribuer à l’élaboration d’un projet (analyse des besoins, cahier des charges, appels d’offres, détermination des ressources humaines, techniques et financières, réalisation du planning, choix des fournisseurs & prestataires).

Je sais également animer un projet pendant les phases de réalisation (maquettage, prototypes, validations intermédiaires organiques et fonctionnelles).

Je dispose de l’expérience nécessaire à la conduite des étapes de réception ou de déploiement (recettes, validations SIT&UAT, contrôles des délais, gestion des ressources, installations, configurations & paramétrages, formations, documentations, enquêtes post-implémentation, clôture du Projet).

Enfin, au cours de mon parcours professionnel j’ai été confronté et ai eu à intégrer toutes les composantes des systèmes d’information (infrastructure, organisation, management, systèmes, réseaux, etc.).

- Secteurs expérimentés : Banques Privées, Leasing Opérationnel, Distribution, Opérateurs de Services (Chambres de Commerce, Aéroports, Exploitants d’Autoroutes, Cliniques et Hôpitaux, Marine Marchande, Telecom, Call Center), Organisations Institutionnelles (Gouvernement de Monaco, Conseil Général, Conseil Régional, Mairies), Industrie Pharmaceutique, Presse, ...

- Domaines d’intervention : CRM, Business Intelligence, Portails applicatifs, Gestion de Portefeuille, Gestion Commerciale, Monétique, GED, Applications spécifiques, Sites Web (Internet, Intranet, Extranet),...