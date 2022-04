Gilles POUGET

Le Coursier du Golfe, est une société de services, pour les entreprises, et les commerçants, ainsi que les particuliers, bref tout le monde peut avoir besoin de mes services, que ce soit pour des courriers, des plis ou de petits colis, des courses personnelles, les possibilités sont multiples. Il suffit de me joindre par téléphone, et vous serez livré à votre domicile ou sur votre lieu de travail, sur Vannes et sa périphérie sans condition de forfait kilométrique.

Il suffit de me contacter au 06 87 45 52 62.