Gilles POUILLOT

Fort de 38 ans dexpérience professionnelle en gestion de centre de santé & protection sociale.



Manager du service tiers-payant pour garantir léquilibre financier du Centre de Santé en mettant en œuvre les moyens humains et techniques pour recouvrer le paiements de frais de soins de santé auprès des régimes de lassurance maladie et des organismes de complémentaires santé.



Pilotage des indicateurs dactivité. Rédaction de procédures de développement doutils et dexpérimentation de méthodes de modélisation et danalyse de données



Gestionnaire et superviseur back et front office du logiciel informatique agréé Sesam-vitale. récolte de données, conception et paramétrage de larchitecture dune base de données. Valideur des montées de version et des phases de recettages de loutil métier.



Formateur du personnel sur loutil métier, sur la législation de lassurance maladie et Microsoft office. Elaboration et suivi du plan de formation