Gilles POUYLLAU

Produire une information claire et synthétique pour des décideurs et des opérationnels de manière à orienter la stratégie et à prévenir tout risque de dérive.

1) finances : budgets, clôture mensuelle j+8

2) anticipation : forecast ; pilotage du résultat d'une filiale espagnole, réajustement prix de cession inter-sociétés

3) KPI : mise en place et suivi indicateurs clés de performance

4) Reporting j+3 : suivi activité commerciales (chiffre affaire, marge) ; stocks et couverture

5) bilingue espagnol (Séjour de 10 ans, Venezuela)



Mes compétences :

P&l

Logistique

KPI

Contrôle de gestion

Bo

SAP CO

Derivatives

Transfer Pricing

Forecasting

Budgets & Budgeting

Purchase Ledger

Tableau

SAP

SAP FI

Business Objects

Microsoft Excel