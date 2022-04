Gilles POULLIER*

Bonjour,

Je suis aujourd'hui chef de projet informatique en recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle.

16 années d’expérience en qualité de chef de projet (AMOA/AMOE) dans les secteurs d’activité du retail, de la grande distribution m’ont permis d’acquérir une grande expertise dans la conduite de projets complexes relatifs aux différents domaines de la gestion de la supply chain : gestion du stock, flux et processus de réapprovisionnement (planification et optimisation des commandes), d’échanges avec les systèmes de gestion d’entrepôts (WMS)et de planification du transport (TMS).

Participation en tant que chef de projet AMOA/AMOE à des projets de refonte de la supply chain : de la phase business rules jusqu’aux phases de recette, tests (intégration) et déploiement.

Expériences professionnelles au sein d'éditeurs, intégrateur, SSII et client final.



Mes compétences :

ITIL

TMS

Logistique

Transport

MOA

MOE

TMA

AMOA

Supply Chain

Microsoft Project

Consolidations

UNIX

UML/OMT

Scrum Methodology

SQL

Rational ClearQuest

Rational ClearCase

Oracle Pro-C

Oracle PL/SQL

Oracle 9

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Merise Methodology

Java

FORMS

CVS

COBOL

C++

Conduite du changement

Management opérationnel

Gestion de projet