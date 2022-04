Gilles QUERUEL

Cadre depuis 1989

de 1977 jusque 2001 salarié responsable commercial d'une compagnie maritime a dimensions internationale, en charge du developpement,

vente, marketinget visites clientéles



Depuis 2001 directeur d'une agence de transit et nvocc internationale,avec comme axes principaux les USA, Canada, Amerique du sud , Caraibes, ASIE.

Mais aussi les relations avec les agents dans le monde, afrique du sud, Australie etc...

Gestion du personnel 7 à 9 personnes,des fournisseurs

achats aupres des armateurs, transporteurs

Gestion et developpement commercial de l'agence

Relations et developpement de contrats

Surveillance de la comptabilité, clients/fournisseurs



Mes compétences :

Transports, tous types:Containers, Projets,

breakbulk, aérien, groupage lcl