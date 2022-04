Gilles QUESNEL

Un parcours en deux temps dans un contexte international et multiculturel.

10 années dans le domaine de la qualité dont 5 années passées en structure de production, m’ont permis d’acquérir les fondamentaux du management par la qualité, de la gestion de projets ou encore de la formation.

Fondamentaux que j’ai mis en œuvre ces 10 dernières années en responsabilité de fonctions opérationnelles de Logistique, de transport, d’Approvisionnements, d'Import/Export et de Douane.



Chargé de cours en Master 2 à Paris XI et à l'Université de Picardie.



Fondateur de la société OD Conseil.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Logistique - Transport

Achats - Approvisionnements

Conseil en organisation

Douane - Commerce International