Responsable / dirigeant d'une ENTREPRISE dynamique et qui se développe à l'international, vous recherchez une vision extérieure vous permettant d'optimiser :

- votre organisation logistique,

- vos coûts de transport,

- votre pratique douanière,

- vos financements et vos règlements.



A.C.I.D. (Assistance Commerce International & Douane) vous propose de trouver des solutions ensemble. A.C.I.D. repose sur l’expertise (analyse et mise en place de circuits de transports, de solutions de dédouanement, de moyens de paiement) et le réseau de partenaires de Céline BERNARD (15 années d’expérience en logistique import /export, au bénéfice de PME industrielles et de négoce, et de groupes internationaux suisses et américains).



A.C.I.D. vous propose de vous aider à :

1) comprendre l’environnement international (qui fait quoi ? quelles sont les exigences et spécificités de chacun ?)

2) évaluer et optimiser les coûts liés à l’international

3) mettre en place l’opération (circuit de transport, dédouanement, moyen de paiement, assurance)

4) sécuriser vos activités à l’international (produit, douane, paiement, assurance)

5) former votre personnel pour gérer le développement de vos opérations



Ainsi soutenu par A.C.I.D., vous pourrez faire l’apprentissage de l’international sans stress inutile, en vous concentrant sur votre métier et vos clients, en ayant un seul objectif : la pérennité et le développement de votre entreprise !



Contact :

Assistance Commerce International & Douane (A.C.I.D.)

Céline BERNARD

Tel : 06 64 44 53 55

E-mail : acid-contact@neuf.fr



Mes compétences :

Export

Commerce international

Import

Douane