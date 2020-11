"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." Mark Twain



Bonjour,



Merci tout d'abord de prendre ses quelques instants pour consulter mon profil.



Après une formation en comptabilité, j'ai naturellement débuté ma carrière en tant que comptable dans un grand restaurant Bordelais.



Rapidement, ma passion pour l'informatique m'a poussé à me tourner vers une SSII, pour me spécialiser sur un logiciel dédié à la filière vin. Après avoir été tour à tour formateur, développeur, chef de projet, consultant avant-vente, j'ai fini par occuper tous ces postes simultanément.



Par la suite, deux autres sociétés m'ont successivement proposé des postes, toujours en relation avec des solutions viti/vini. La première sur AS400 m'a fait découvrir le monde IBM ; la seconde, plus tournée vers le monde des ERP, m'a permis d'intégrer l'univers Sage X3.



Après une expérience très enrichissante dans une dernière SSII spécialiste de la mise en place de Sage X3, je suis aujourd'hui freelance sur Sage X3 pour vous proposer mon expertise.



Retrouvez moi également sur :



- LinkedIn : http://fr.linkedin.com/pub/pascal-gentil/22/294/248



www.yourpartner.fr



Mes compétences :

GESTION

SAGE

IBM

INFORMATIQUE

AS400

SSII

ORACLE

X3

DISTRIBUTION

SAGE ERP X3 NEGOCE 2014

Sage ERP X3

Agroalimentaire

ERP